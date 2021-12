décoration - Sapin de Noël: les grandes tendances de 2021

C’est fini, les sapins de Noël surchargés qui clignotent dans tous les sens. En Europe, du moins… parce qu’aux États-Unis, on adore toujours mettre le paquet.

Cette année, le côté simple et épuré est mis en avant. Les guirlandes ne sont plus nécessaires ou elles se font discrètes. Pour les couleurs, le rose pâle mélangé à du doré ou du blanc est très apprécié.

Un sapin en bois

Le côté écologique est également tendance, par exemple avec des sapins fabriqués en bois. Ils sont réutilisables d’année en année. Ce n’est pas pour autant que les décos sont laissées à l’abandon dans le placard! Des formes autres que les boules font même leur apparition, comme des bonbons, des flamants roses et plein d’autres.

Des sapins blancs

La neige se fait rare en plaine à Noël, mais pas question de rayer la féerie de Noël pour autant. La solution? Un sapin orné de blanc marié à des couleurs pastel comme le rose ou le bleu. Surprenant non?

En Europe, on mise plutôt sur du minimalisme, cette année. En revanche, les sapins chargés restent à la mode aux États-Unis.

Du noir sur votre sapin!

Des boules de Noël noires? Oui! Et c’est même très tendance. Osez casser les clichés de Noël où tout doit être rouge et vert ou rouge et blanc. Vos invités seront agréablement surpris. Cela donne un côté chic. Les classiques sont revisités, mais la base reste la même avec un vrai ou un faux sapin.