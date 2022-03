Ski alpin - Sara Hector confirme son titre olympique

Médaillée de bronze à Yanqing le mois dernier, Lara Gut-Behrami ne remportera pas ce géant de Lenzerheide. La Tessinoise, qui devait s’élancer avec le dossard No 1, a renoncé lors de l’échauffement. Une petite douleur au genou et au dos mais surtout beaucoup de fatigue: elle a préféré renoncer jusqu’aux finales de Méribel et de Courchevel. Sur un tracé racé, bien pentu, vraiment difficile, Petra Vlhova et Marta Bassino, qui faisaient également partie des outsiders de ce 7e géant de la saison, ne gagneront pas non plus. Elles ont été éliminées d’entrée dans ce premier mur impressionnant.