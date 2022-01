Ski alpin – Sara Hector s’offre un récital, Lara Gut-Behrami une belle remontée

On la pensait en manque de repères après une terne première manche, refroidie par sa quarantaine, diminuée par son manque d’entraînement. Lara Gut-Behrami a réagi en championne à Kranjska Gora. Seulement 17e en matinée sur le tracé initial, la Tessinoise a paru transcendée sur le second tracé du géant, piqueté par son entraîneur. Moins de drift, plus d’assurance et une prestation qui lui aurait ouvert la voie du podium si elle n’avait pas cumulé autant de retard en première manche.