Royaume-Uni : Sarah Everard victime d’une «fausse arrestation» avant d’être tuée

L’agent qui a avoué l’enlèvement, le viol et le meurtre de la femme de 33 ans à Londres en mars a prétexté une arrestation en lien avec le non-respect des règles anti-Covid.

Des manifestants attendent ce mercredi la condamnation de l’officier de police Wayne Couzens pour le meurtre de Sarah Everard, devant le tribunal de Old Bailey à Londres.

Le policier de 48 ans qui a plaidé coupable du meurtre de la Londonienne Sarah Everard, dont la disparition en mars avait bouleversé les Britanniques, avait menotté la jeune femme avant de l’enlever dans une «fausse arrestation», a déclaré mercredi le procureur. Wayne Couzens, agent de l’unité de la police de Londres chargée de la protection des représentations diplomatiques avait plaidé coupable de l’enlèvement, du viol et du meurtre de la jeune femme âgée de 33 ans.

Il a comparu ce mercredi pour le premier de deux jours d’audiences à l’issue desquels sa peine sera prononcée. Le procureur, Tom Little, a expliqué que M. Couzens avait procédé à une «fausse arrestation» de la jeune femme, la «menottant» et lui montrant sa carte professionnelle. Il a déclaré que le policier avait fait partie de patrouilles destinées à faire appliquer les règles anti-Covid-19 et savait quels mots utiliser contre les auteurs d’infractions.