Sarah Fraisou a voulu mettre fin à ses jours

Sarah Fraisou a failli commettre l’irréparable. Dans la nuit du 4 au 5 avril 2023, celle qui a été victime d’une fausse couche en décembre 2022 a vivement inquiété ses abonnés en postant un message effrayant sur Snapchat. «Les amis, je vous dis adieu. Je vous aime, merci d’avoir été là. Je me retire, j’ai passé de merveilleuses années avec vous. Merci à ma famille, mes amis d’avoir toujours été là, mais Sarah est fatiguée, épuisée, dégoûtée de toute cette vie et vous dit adieu. Je vous aime, ne m’en voulez pas», a-t-elle écrit.

Heureusement, l’épouse de Medhi a pu compter sur ses proches qui l’ont empêchée de mettre fin à ses jours. «Les amis, ma famille m’a arrêtée à temps. Je suis déboussolée, je suis avec eux, je prends du recul de ces réseaux pendant quelques temps et peut-être que je reviendrai plus forte», a-t-elle indiqué quelques heures plus tard, précisant qu’elle était «un être humain dépassé par son coeur qui mélange tout».