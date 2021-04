Accusée de harcèlement - Sarah Fraisou fond en larmes dans «TPMP»

Paris : Sarah Fraisou fond en larmes dans «TPMP»

Accusée de harceler ses collègues, la candidate de téléréalité a clamé son innocence, avant de craquer devant Cyril Hanouna.

«Je suis tombée vraiment bas»

Face à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs touchés par sa peine, Sarah a avoué avoir broyé du noir à cause de l’acharnement des internautes envers elle: «À plusieurs reprises, je ne vais pas vous mentir, je suis tombée vraiment bas.» Si la jeune femme ne regrette pas d’être une starlette de téléréalité depuis 2013, ce qui lui permet de gagner beaucoup d’argent, elle a une vision plutôt morose de son avenir.

«Je ne cherche même plus à être heureuse. Parce que la vie, il faut juste la vivre et il y en a certains qui survivent, a-t-elle dit. Moi je suis juste là pour combattre contre les gens et leur montrer que je suis juste moi. Je suis un être humain qui peut déraper à certains moments.» Et Sarah de préciser que si «des choses choquantes» sont sorties de sa bouche sur le petit écran, elle les a souvent regrettées par la suite.