Carnet noir : Sarah Harding est décédée

L’ex-chanteuse de Girls Aloud a été emportée par un cancer du sein, à 39 ans.

Terrible nouvelle pour les fans de Girls Aloud . Sarah Harding , ex-membre du groupe anglais, a été emportée par un cancer du sein foudroyant contre lequel elle se battait depuis plus d’un an. Elle n’avait que 39 ans.

Bouleversée, sa maman a annoncé sa mort, dimanche 5 septembre 2021, sur Instagram. «C’est avec un profond chagrin que je partage aujourd’hui la nouvelle que ma magnifique fille Sarah est malheureusement décédée. Beaucoup d’entre vous connaissent le combat de Sarah contre le cancer et le fait qu’elle s’est battue si fort depuis son diagnostic jusqu’à son dernier jour. Elle nous a quittés paisiblement ce matin. Je tiens à remercier tout le monde pour votre aimable soutien au cours de la dernière année. Cela comptait beaucoup pour Sarah et cela lui donnait une grande force et un grand réconfort de savoir qu’elle était aimée. Je sais qu’elle ne voudrait pas qu’on se souvienne d’elle pour son combat contre cette terrible maladie. C' était une star brillante et j’espère que c’est ainsi qu’on se souviendra d’elle», a-t-elle écrit en légende d’un portrait de sa fille en noir et blanc.