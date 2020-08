Soutenue dans cette épreuve par sa famille, ses amis et ses anciennes collègues de Girls Aloud, Sarah tient à garder le moral et à se battre contre le crabe. «Je fais de mon mieux pour rester positive et vous tiens au courant de l’évolution de mon état, a-t-elle fait savoir à ses 200’000 abonnés. En même temps, j’espère que vous comprendrez et respecterez mon besoin d’intimité durant cette période difficile. Je vous envoie tout mon amour.» Bouleversés, ses fans ont été nombreux à lui adresser des messages de soutien.