Reprise sur la neige

Sarah Höfflin: «Je reviens à 200%»

La Genevoise fait partie d’un groupe de 30 sportifs qui a remis les lattes à Crans-Montana.

Il faisait peut-être dix degrés et la neige de printemps n’était pas celle d’Amérique du Nord qu’elle avait quittée en février dernier lorsqu’elle s’était blessée (au cubitus) en s’échauffant sur un rail. Peu importe. Lundi, Sarah Höfflin a retrouvé ses skis à double spatules sur le glacier de la Plaine Morte à Crans-Montana. «C’était un sentiment magique, raconte à bout de souffle la Genevoise, qui a enchaîné sa journée de reprise sur les skis avec une sortie de trois heures à vélo. On a plus l’habitude d’être aussi longtemps dehors. Mais j’ai passé tellement d’heures sur le home-trainer en confinement que j’étais vraiment l’une des plus rapides à vélo. Cette longue pause forcée m’a permis de revenir à 200%!».