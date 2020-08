SLOPESTYLE

Sarah Höfflin s’éclate dans des airbags

En attendant la compétition, la championne olympique de slopestyle a trouvé un endroit paradisiaque en Autriche où elle skie sur un tremplin en plastique.

«Ensuite, on atterrit sur un airbag, c’est vraiment parfait comme entraînement», s’enthousiasme l’acrobate qui s’éclate durant trois jours au Banger Park. «Normalement c’est ma période de repos mais après y être allée il y a deux semaines avec l’équipe de Suisse, j’ai trouvé l’expérience tellement top que j’ai décidé d’y retourner. On a fait tellement de sauts et progressé que c’est presque mieux que d’aller dans la neige.»

«Suivant comment évolue la maladie, on ignore encore pour l’instant si nous pourrons disputer les X Games ou des concours de Coupe du monde», explique la Suissesse victorieuse l’hiver dernier de sa deuxième boule de cristal après celle obtenue en 2017. «Je l’ai finalement reçue il y a deux mois à Crans-Montana et non par la poste comme on me l’avait annoncé dans un premier temps.» Et d’ajouter, assez fière tout de même, qu’elle est la première femme à remporter deux fois ce trophée! «C’est ce qu’on m’a dit lorsqu’on me l’a donné», sourit-elle, prête à enchaîner la passe de trois, pour autant que le virus le permette.