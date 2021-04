Émirats arabes unis : Sarah Lopez se dévoile portant le voile à Dubaï

L’influenceuse et candidate de téléréalité a de nouveau allumé les réseaux sociaux, à l’occasion du ramadan.

Sarah Lopez et ses «œufs» de Pâques…

Il suffit d’un rien, d’un morceau de tissu, pour agiter les réseaux. Petit, comme un bikini qui cache à peine les «deux œufs » de Pâques de Sarah Lopez dans un post Instagram début avril. Beaucoup plus grand, comme celui qui couvre la starlette sur une photo postée ce week-end, en plein ramadan à Dubaï, où elle s’est installée, à l’instar d’autres influenceuses.

Les réactions n’ont pas tardé. Certains la félicitent, d’autres lui reprochent, dans le meilleur des cas, de confondre la foi avec une mode et de jouer avec la religion. La belle, de père espagnol et de mère algérienne, n’en a cure, elle prône «la réflexion, l’indulgence, la tolérance et le pardon».