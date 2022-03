Espagne : Sarah Lopez se remet de son humiliation en direct à la télé

La candidate de téléréalité donne des nouvelles rassurantes après la terrible épreuve qu’elle a traversée.

Le 17 mars 2022, Sarah Lopez a été larguée par son chéri, Tom Brusse, durant un prime diffusé en direct de la version espagnole de «Secret Story» . Dans la foulée, la Française installée à Dubaï avait indiqué sur Instagram qu’elle était écœurée d’avoir subi pareille humiliation, qu’elle désirait ne parler à plus personne. Trois jours plus tard, la starlette de 30 ans a posté une image d’elle posée sur la terrasse d’un café avec un message rassurant à l’attention de ses abonnés.

«Les nuits sont courtes, mais plus les jours passent et plus je me relève petit à petit. Ça sera dur, même très dur, mais je me relèverais. Ça sera long, car l’incompréhension me hante l’esprit. Je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain tout se passe comme ça. Seul le temps fera oublier toutes ces interrogations», peut-on lire.