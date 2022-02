Sarah, de «Mamans et célèbres», s'est blessée à ski

«Mamans et célèbres» : Sarah n’a repris connaissance qu’à son arrivée à l’hôpital

Pour la candidate de «Mamans et célèbres», compagne de ­Benjamin Machet, les vacances au ski se sont mal terminées.

«J’ai fait un faux mouvement, il y a eu un «clac». L’os de mon bras est sorti de mon épaule. Je me suis fait une fracture, cela a sectionné un ligament», a-t-elle expliqué, le bras droit immobilisé dans une écharpe. La figure phare de «Mamans et célèbres» a raconté que sa mésaventure était arrivée au haut d’une piste. «Les secouristes sont venus, mais comme ils ne pouvaient pas me manipuler, ils ont décidé de m’héliporter. Ensuite, la douleur était tellement atroce que j’ai perdu connaissance. Je ne me suis réveillée que lorsque l’on atterrissait à l’hôpital», a-t-elle raconté.