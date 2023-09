Le chef des Serbes de Bosnie risque cinq ans de prison

Un tribunal de Sarajevo a annoncé lundi avoir validé l’inculpation du chef politique des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, accusé de rejeter l’autorité du Haut représentant international chargé de veiller au respect de l’accord de paix, un délit passible de six mois à cinq ans de prison. «Je peux confirmer que l’inculpation du président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a été validée», a déclaré à l’AFP une responsable du bureau de presse de la Cour d’Etat de Bosnie. Proche du Kremlin et sanctionné par Washington et Londres pour avoir multiplié ces derniers temps les menaces séparatistes, Milorad Dodik, 64 ans, sera jugé pour la première fois pour ses actions politiques.