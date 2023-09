Sardaigne: le surprenant manège d’une touriste suisse avec une langouste

«Au début, je pensais qu’elle plaisantait. Puis, j’ai compris qu’elle était sérieuse et qu’elle voulait faire une bonne action», raconte à l’agence italienne Ansa Antonio Fasolino, l’un des propriétaires du restaurant. Ni une ni deux, le restaurateur a sorti la langouste de l’aquarium et l’a pesée, afin de fixer son prix: le crustacé affichant 2 kilos sur la balance, il a coûté 200 euros à la Suissesse. Le couple n’a pas sourcillé au moment de passer à la caisse, et a embarqué la bête miraculée dans un seau. Puis, sous le regard ébahi des autres clients et du personnel, la cliente s’est approchée du bord de l’eau.