Justice française : Sarkozy entendu mardi en audition libre et perquisitionné

Régime du suspect libre

Le parquet national financier et d’autres sources proches du dossier ont confirmé à l’AFP ces auditions dans ce dossier. Le couple Sarkozy est arrivé discrètement à l’Oclciff (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales), à Nanterre, mardi matin. L’ex-chef de l’Etat y a été entendu sous le régime de l’audition libre, dite aussi suspect libre, un statut qui permet d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue.