France : Sarkozy fait un don de 2000 euros à Pécresse, elle le lui renvoie

En souffrance financièrement, l’ex-candidate à l’élection présidentielle a refusé le geste de l’ancien chef d’État, qui ne l’a jamais officiellement soutenue dans sa course à l’Élysée.

Ambiance chez Les Républicains (LR). Aux abois financièrement, Valérie Pécresse a lancé un appel aux dons pour combler le trou de 5 millions d’euros laissé par son score catastrophique à la présidentielle. Selon Christian Jacob, le président du parti, cette bouteille à la mer lui a déjà permis de récolter «à peu près 2,5 millions de dons». Et les 2000 euros offerts par Nicolas Sarkozy n’ont pas été comptabilisés.

D’après Politico , Valérie Pécresse a refusé le virement bancaire de l’ancien président, qui ne lui a jamais apporté son soutien pendant la campagne. Un nouveau signe que la présidente de la région Île-de-France n’a pas apprécié le silence ravageur de Nicolas Sarkozy durant la course à l’Élysée. L’entourage de l’ex-candidate parle même d’un «sabotage de campagne». «Elle ne demande pas la charité, mais la solidarité et l’amitié. C’est une femme d’honneur», explique l’entourage de Valérie Pécresse à l’AFP.

Sarkozy très dur avec Pécresse

Le fossé entre Nicolas Sarkozy et la candidate n’a cessé de se creuser pendant la campagne présidentielle. Selon des propos rapportés dans la presse, l’ancien chef de l’État s’est montré très dur envers la candidate: «inexistante», «Valérie n’a rien compris», «elle serait bien inspirée de me citer»… Il a même appelé le 12 avril à voter Emmanuel Macron au second tour, sans un mot pour son ancienne ministre.