Fin de parcours pour le Petit Poucet

Sarrebruck stoppé par Leverkusen

Le pensionnaire de 4e division a été éliminé en demi-finales de la Coupe d’Allemagne mardi soir (3-0).

Une quatrième finale

Après dix minutes de résistance intelligente par le Petit Poucet, c'est le jeune Français Moussa Diaby, 20 ans et international Espoirs, qui a ouvert le score pour les favoris, en pivot et sans contrôle, suite à une passe lobée parfaite de Kerem Demirbay (11e). Quelques minutes plus tard, le Bayer a fait le break quand une mésentente entre Daniel Batz, le très bon gardien de Sarrebruck, et l'un de ses défenseurs, a permis à l'Argentin Lucas Alario de doubler la mise (19e).