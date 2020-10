Une paternité révélée au grand jour le mercredi, des accusations de violences conjugales le jeudi, c’est peu dire si Alexander Zverev a passé 48 dernières heures plutôt mouvementées après les déclarations de deux de ses ex-petites amies. Devant la multiplication des publications à son sujet sur la Toile, le 7e meilleur joueur du monde selon le dernier classement ATP a réagi, tard dans la soirée de jeudi.

Au mannequin Brenda Patea, qui a annoncé publiquement qu'elle attendait un enfant de lui tout en précisant qu’elle ne partagerait pas la garde, l’Allemand a répondu. «Les derniers jours ont été assez difficiles pour moi. Je serai père à 23 ans. Et j'ai vraiment hâte de voir l'enfant. Même si Brenda et moi ne sommes plus ensemble, nous avons une bonne relation et je serai à la hauteur de ma responsabilité de père (…) Mais je ne veux pas en dire plus en public à propos d’un sujet d’ordre privé. Je suis sûr que Brenda et moi (ndlr: ils sont séparés depuis la fin de l’été) pouvons gérer cela sans impliquer les médias.»

«Ces accusations ne sont tout simplement pas vraies» Alexander Zverev, joueur de tennis

Surtout, Sascha Zverev a nié les allégations d’une autre ancienne compagne, la Russe Olga Sharypova. Dans un post sur instagram, la jeune femme a raconté avoir été battue par un homme avant de citer le nom de l’athlète pour un média de son pays. Et de raconter une scène de violence conjugale lors de l’US Open 2019. «Il a essayé de m'étrangler avec un oreiller, de me cogner la tête contre le mur, de me tordre les bras et à ce moment-là, j'avais vraiment peur pour ma vie», a-t-elle expliqué.

«Il y a des accusations infondées de mon ex-petite amie, Olga Sharypova, que j'ai lues dans les médias aujourd'hui (ndlr: jeudi). Cela me rend très triste, a concédé le jeune homme de 23 ans. On se connaît depuis que l'on est enfants et nous avons partagé plein de choses ensemble. Je regrette beaucoup qu'elle fasse de telles déclarations. Parce que ces accusations ne sont tout simplement pas vraies. On a eu une relation, mais cela est terminé depuis longtemps. Pourquoi Olga fait ces accusations maintenant, je ne sais pas. J'espère vraiment que nous trouverons tous les deux un moyen de nous traiter à nouveau de manière raisonnable et respectueuse.»