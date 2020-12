États-Unis : Sasha Obama pourrait se faire des millions sur TikTok

Si elle s’inscrivait sur le réseau social et acceptait de faire de la publicité pour des marques, la plus jeune fille de Barack Obama deviendrait riche rapidement, selon deux spécialistes du marketing.

Pourtant, si Sasha acceptait de s’inscrire sur TikTok et de faire la promotion de certaines marques ou produits, elle pourrait gagner beaucoup d’argent. C’est en tout cas ce qu’ont affirmé deux patrons d’agences de marketing spécialisées dans les influenceurs à TMZ . Selon eux, l’étudiante pourrait compter 1 à 2 millions d’abonnés en une semaine et 10 millions en un an si elle partageait du contenu régulièrement.

Joe Gagliese, qui dirige Viral Nation, affirme que si Sasha, qu’il trouve talentueuse, acceptait de signer un contrat avec son agence, ses revenus atteindraient 5 à 8 millions de dollars chaque année. D’après sa consoeur Mae Karkowski, qui travaille pour Obviously, la jeune femme pourrait demander un montant à six chiffres pour faire de la publicité sur TikTok. Selon elle, le côté discret et mystérieux de Sasha plaît aux gens et son arrivée sur le réseau social serait un événement.