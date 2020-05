Zoo de Moscou

«Saturne», l’alligator légendaire, s’est éteint

Il avait survécu à l’enfer des bombardements à Berlin lors de la Seconde guerre mondiale: un alligator du Mississippi est parti «à l’âge respectable d’environ 84 ans», indique le zoo de Moscou, qui déplore la «fin d’une époque».

«Saturne, notre alligator du Mississippi, est mort de vieillesse le 22 mai», a annoncé le zoo dans un communiqué publié samedi soir. Il est parti «à l'âge respectable d'environ 84 ans», après avoir vécu «une vie longue et riche en événements», précise le communiqué, soulignant que dans la nature ces alligators ne vivent qu'entre 30 et 50 ans.

Remis à l'Union soviétique

«Le zoo de Moscou a eu l'honneur d'abriter Saturne pendant 74 ans et a fait tout son possible pour soigner l'honorable alligator de la manière la plus attentionnée possible», souligne le communiqué. Il était capricieux lorsqu'il s'agissait des repas et adorait se faire masser avec une brosse, selon la même source.