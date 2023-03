La BBC recommande à ses employés de supprimer TikTok

Ces nouvelles consignes interviennent alors que le Royaume-Uni a déjà interdit, la semaine dernière, TikTok sur les appareils gouvernementaux. Cela après Washington et la Commission européenne, qui ont mis en place des interdictions similaires.

«La BBC prend très au sérieux la sécurité de ses systèmes, de ses données et de son personnel. Nous examinons constamment les activités sur les plateformes tierces, y compris TikTok, et nous continuerons à le faire», a indiqué un porte-parole du groupe. «Nous tenons également à préciser que son utilisation sur les appareils de la BBC est toujours autorisée à des fins éditoriales et de marketing.»