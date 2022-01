On avait évoqué un secret qui n’en était pas un: Servette ne souhaitait pas prolonger le contrat d’Anthony Sauthier, qui s’achève en juin 2022. Les choses sont désormais plus claires encore, au moment même où les Grenat affrontaient ce mercredi YB dans un match amical, sans lui. Selon nos informations, le capitaine du Servette FC devrait être prêté dans un premier temps jusqu’à la fin de la saison à Yverdon-Sport. Et peut-être plus si entente, entendez un contrat ensuite. La nouvelle devrait être confirmée dans les heures qui viennent.