Il est ensuite parvenu à s’extirper de l’avion sans trop de dégâts - une main «qui a été un peu lacérée» et des «égratignures aux jambes et au visage» - puis s’est dirigé vers le rivage en nageant. À ce moment-là, une embarcation s’est présentée à sa hauteur pour lui porter secours. Le bon samaritain en question n’était autre que Geoffrey Molson, le président du Canadien de Montréal, franchise la plus titrée de NHL.