Hockey sur glace - Sauvé d’un cancer, un intendant des Canucks remercie sa sauveuse

Une alerte

Hamilton hausse les épaules, mais il prend rendez-vous chez un spécialiste en rentrant chez lui. Le diagnosti c arrive un peu plus tard, et le docteur lui confirme qu’il s’agit bien d’un cancer. S’il ne l’avait pas fait contrôler, il risquait de sérieux problèmes. Dire que Hamilton est reconnaissant est un euphémisme. L’intendant tenait à remercier en personne sa sauveuse, et c’est pourquoi son club et lui ont lancé les recherches. « Grâce à ta persist a nce et au travail rapide de nos médecins, il [le grain de beauté] est désormais loin. »