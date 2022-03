Les Breuleux (JU) : Sauvé in extremis des flammes par son voisin

Après avoir alerté les service d’urgence, un homme a pu extraire l’unique habitant d’une ancienne ferme qui était en feu.

Mercredi matin, vers 4h40, un important incendie s'est déclaré dans une ferme du hameau Les Envers, aux Breuleux. L'unique habitant a pu être extrait in extremis, grâce à l'intervention rapide et efficace de son voisin, qui avait également donné l’alarme.

Le maire de la commune se charge des démarches nécessaires pour reloger le lésé, qui a tout perdu dans l'incendie, le bâtiment et son contenu étant complètement détruits. Le service technique, la police judiciaire et la gendarmerie se sont rendus sur place et une enquête est en cours en vue de déterminer les causes du sinistre.