Formule1 : «Sauve mon père s’il te plaît»: l’appel à l’aide d’un enfant à Lewis Hamilton

Un enfant bahreïni a écrit à Lewis Hamilton, récent vainqueur du GP de Bahreïn, dans l’espoir que le champion de F1 puisse intervenir pour sauver son père, condamné à mort dans son pays et soumis à la torture selon des ONG

Samedi soir, dans un communiqué, l’ONG Institute for Rights and Democracy (BIRD) a publié les commentaires du jeune garçon à propos de cette initiative. «Lorsque j’ai dessiné la voiture, j’ai eu l’espoir que cela pourrait sauver la vie de mon père et j’espère vraiment que Lewis Hamilton transmettra mon message pour que mon père puisse revenir à la maison», dit l’enfant, selon les propos rapportés par cette ONG basée à Londres.