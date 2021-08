Afghanistan : Sauvé par l’ignorance des talibans

Interrogé par les talibans, un étudiant britannique en voyage en Afghanistan leur a dit qu’il venait du Pays de Galles plutôt que d’Angleterre, ce qui pourrait lui avoir sauvé la vie.

Visiter «les pires pays du monde»

«Le pays avait l’air très beau, la nourriture semblait incroyable et c’était très bon marché», a déclaré le jeune homme. Il a ajouté: «J’aime le risque, je suis banquier, donc c’est logique.» Sur sa page Facebook, on voit en effet un message posté le 5 mai 2021 annonçant son futur voyage vers l’Afghanistan.

Il a «accepté la mort»

Des selfies avec les talibans

Mardi, l’étudiant a confirmé avoir été évacué avec d’autres civils. Il a écrit sur Facebook: «Les talibans nous ont laissés passer dans l’aéroport et nous avons rencontré beaucoup d’entre eux, […] tout le monde souriait et se saluait, certains ont pris des selfies avec eux.» Miles serait maintenant dans une safe house, un lieu sécurisé.

«J’ai eu les yeux plus gros que le ventre»

Le jeune homme a depuis déclaré qu’il regrettait son voyage. «J’ai eu les yeux plus gros que le ventre et quelque chose ne s’est pas passé comme prévu, ce qui a entraîné cette situation. On ne pouvait pas me convaincre du contraire et je connaissais les risques, c’est un pari que j’ai pris et qui a mal tourné.»