Nidwald: secourue sur le Pilatus grâce au réflexe d’un alpiniste

Le temps s’étant aggravé, il a pris sur lui d’alerter la Rega. Le directeur du déploiement au centre de l’aéroport de Zurich a décidé d’engager l’équipage de la base d’Erstfeld (UR). Sur place, il s’est en effet avéré qu’une descente à pied n’aurait pas été possible sans risques avec l’augmentation du vent, du brouillard et la baisse des températures. La randonneuse a pu être treuillée par l’hélicoptère, et ramenée saine et sauve. Il était temps, car un moment plus tard, l’hélicoptère de sauvetage n’aurait pas pu voler en raison de la météo.