Hong Kong : Sauvegarder des données pour sauver la mémoire du mouvement pro démocratie

Face aux répressions, des militants hongkongais s’organisent pour perpétuer la mémoire du mouvement pro démocratie.

Des solutions virtuelles

«Course contre la montre»

Son propriétaire, le magnat Jimmy Lai a été incarcéré et inculpé de collusion avec des forces étrangères pour avoir appelé à des sanctions contre la Chine. En juin, la police a eu recours à la loi sur la sécurité nationale pour geler les avoirs du journal qui a été contraint de fermer quelques jours plus tard. Les jours précédents sa dernière parution et la fin de sa version en ligne ont été «une course contre la montre», se souvient M. Wong.