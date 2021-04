Toujours fermés à cause des mesures sanitaires, les bistrots tentent de «sauver des fûts» de bière.

Un litre de bière par semaine pendant un an, c’est l’offre que propose depuis quelques semaines, la Mise en Bière, magasin et bar à Lausanne, rapporte «24heures». Un abonnement à 333 francs qui permet de «sauver des fûts, soutenir un commerce local, boire de la bonne bière et éviter les déchets», listent les responsables dans le quotidien vaudois. Chaque semaine, l’abonné doit se rendre au magasin pour y remplir sa bouteille.