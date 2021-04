Lorsque, fin janvier, la valeur des actions de Gamestop a atteint des sommets absurdes grâce à de petits investisseurs qui se sont unis tout en utilisant l’application Robinhood, le monde de la Bourse a semblé s’écrouler. Le bitcoin, cryptomonnaie la plus connue, fait également parler de lui: il atteint parfois des sommets vertigineux, avant de s’effondrer à nouveau. En revanche, pour qui souhaite placer de l’argent sans risquer la crise cardiaque, il existe un domaine d’investissement qui est non seulement bon pour le portefeuille, mais aussi pour l’environnement: les fonds durables. Erol Bilecen, expert en investissements durables chez Raiffeisen, explique ce à quoi il faut faire attention.

Ce qui est vrai pour toutes les actions l’est aussi pour les actions durables: les rendements potentiels sont plus élevés, mais le risque de perte est également plus grand, car les entreprises peuvent faire faillite. Si vous investissez aujourd’hui dans des actions du secteur du pétrole ou du gaz, vous pariez essentiellement sur une industrie sans avenir.

En principe, il faut réfléchir au risque qu’on peut prendre et à l’horizon d’investissement dont on dispose. Si je n’ai pas besoin de ces 20’000 francs pendant les dix prochaines années, les actions peuvent constituer un investissement judicieux. En tous les cas, je devrais investir dans au moins 25 entreprises. Et comme c’est difficile à faire avec 20’000 francs, il vaut mieux placer l’argent dans un fonds. Les fonds sont aussi généralement moins chers en termes de frais.

Il existe de nombreux fournisseurs et concepts sur le marché. On en trouve qui ont des désignations telles que «durable» ou «ESG». Dans les bases de données nachhaltiges-investment.org et yoursri.ch, vous trouverez de nombreux produits, notamment des actions et des indices.