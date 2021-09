Manche : Sauvetage de 66 migrants embarqués vers l’Angleterre

Les migrants ont été secourus mercredi alors qu’ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni à bord de quatre bateaux de fortune, annonce ce jeudi la préfecture maritime de la Manche.

Selon le préfet maritime Philippe Dutrieux, quelque 15’400 migrants ont tenté la traversée entre le 1er janvier et le 31 août, dont 3500 ont été «récupérés en difficulté» dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises. En 2020, les traversées et tentatives de traversées avaient concerné quelque 9500 personnes, contre 2300 en 2019 et 600 en 2018.