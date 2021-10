Immigration : Sauvetage de plus de 200 migrants dans la Manche

Plusieurs opérations ont permis de sauver plus de 200 migrants, qui tentaient de rejoindre l’Angleterre, en difficulté dans la Manche entre dimanche et lundi.

Deux cent treize migrants, qui tentaient de rejoindre l’Angleterre à bord d’embarcations de fortune, ont été secourus entre dimanche et lundi lors de plusieurs opérations au large des côtes françaises du Nord et du Pas-de-Calais, a annoncé la préfecture maritime.

Une traversée dangereuse

Quinze migrants ont enfin été secourus par un remorqueur d’intervention et de sauvetage de la Marine nationale, et déposés au port de Boulogne-sur-Mer. Tous «sains et saufs», ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.