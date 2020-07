Orsières (VS)

Sauvetage du lac Champex, menacé par les algues et la vase

Il mesurait 15 mètres de profondeur à l’époque. Mais à cause des sédiments, il dépasse à peine les 3 ou 4 mètres aujourd’hui. Les travaux d’assainissement de l’étendue d’eau valaisanne ont débuté et prendront du temps.

L’assainissement du lac de Champex est désormais en route, revèle «Le Nouvelliste». La commune d’Orsières (VS) a mandaté le consultant Marc Bernard, ingénieur spécialisé dans le domaine de la qualité et de la protection des eaux, pour sa sauvegarde : «Le plus gros défi concerne le désenvasement de ce lac de 12 hectares, dont la profondeur moyenne a passé de 15 mètres à 3 ou 4 mètres aujourd’hui. Pour gagner un mètre de profondeur, il faudrait évacuer plus de 100 000 m³ de sédiments.»