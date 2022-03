Chamonix (F) : Sauvetage périlleux d’un alpiniste suisse

Un homme de 55 ans est tombé dans une crevasse, lundi après-midi, dans le massif du Mont-Blanc. Les gendarmes se sont portés à son secours, malgré le danger pour leur propre vie.

Un Suisse de 55 ans est tombé lundi après-midi dans une crevasse sur le glacier de la Jonction, à Chamonix (F), dans le massif du Mont-Blanc. Il s’est retrouvé coincé sous un amas de blocs de glace et de roche dont certains pesaient plus de 100 kilos , rapporte «Le Dauphiné libéré». Après avoir réussi à localiser l’alpiniste, les secouristes spécialisés du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix Mont-Blanc ont eu une décision difficile à prendre car l’amoncellement de blocs était particulièrement instable et la crevasse était surplombée d’un haut mur de glace et de rochers qui laissait échapper d’inquiétants craquements, rendant l’opération de secours particulièrement périlleuse.