Le FestiValdeRuz confie son ouverture à un ado de 15 ans 

«J’ai commencé le breakdance à 9 ans. J’aimais bouger et écouter de la musique, et quand j’ai vu des vidéos de break, je me suis tout de suite dit que c’était fait pour moi. J’ai appris qu’il y avait une école à Neuchâtel, la Groove Academy, alors je me suis inscrit», raconte-t-il. Le mix est arrivé lors de camps de breakdance durant les vacances scolaires: «La musique était jouée depuis un ordinateur. Je mettais play et stop sur l’ordi pendant les battles et c’est à partir de là que j’ai commencé à m’intéresser à la musique. J’étais aussi allé plusieurs fois chez DJ Menas (ndlr: un DJ neuchâtelois de hip-hop qui tourne notamment avec le rappeur jurassien Sim’s), un ami de mes parents, et en voyant tous ses disques et ses platines, ça m’a trop donné envie de mixer. Je me suis alors acheté ma première table de mix et j’ai pu mixer lors des camps.» L’ado précise qu’il a appris l’art du deejaying tout seul en regardant des vidéos sur YouTube. Fabio n’entend pourtant pas devenir un DJ professionnel, il aimerait être informaticien: «Le mix doit rester un loisir. Mes parents m’ont toujours encouragé dans ma passion pour la musique, mais en me demandant d’avoir un «vrai» travail à côté.»