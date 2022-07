Vacances en Suisse: Saveurs persanes avec vue sur le lac des Quatre-Cantons

Peut-on imaginer contraste plus saisissant? Le regard est happé par les mets orientaux qui défilent sur la table et par le panorama hypnotisant du lac des Quatre-Cantons. C’est un aller-retour incessant entre Ispahan, la Suisse originelle et Persépolis. On voyage en saveurs authentiques grâce à Parisa, restaurant perse qui a été inauguré le 7 juillet sur le Bürgenstock.

L’adresse s’impose comme la nouvelle halte gastronomique sur cette montagne du demi-canton de Nidwald. La preuve avec un yogourt fouetté agrémenté de noix grillées concassées, de raisins secs, de concombre et de menthe (mast-o-khiar) ou avec des boulettes d’agneau et leur sauce grenade, herbes aromatiques, pistaches et persil (Kufteh-ye pesteh-o anar). Ce sont là deux entrées à partager avant d’attaquer les crevettes marinées au safran, au jus de citron vert et huile d’olive (meygoo kabab) ou la poitrine de poulet marinée dans une sauce yogourt, ail et huile d’olive. Et naturellement, trois sortes de basmati, puisque le riz est la base de la cuisine iranienne. Celle-ci se définit notamment comme la fusion en finesse de toutes les cultures orientales.

Une salade composée de pastèque, de feta, de noix, d’huile d’olive et de jus de citron vert. Bürgenstock Resort

Mohammad ali Rayanprast, âgé de 49 ans, mène le bal. Le chef dit tenir ses recettes de sa mère: «Tout petit, je m’entraînais dans sa cuisine». Par la suite, il a essentiellement travaillé au Moyen-Orient, en particulier à Doha, capitale du Qatar où se trouve la première enseigne Parisa. Avec cette ouverture, Katara Hospitality, propriétaire du Bürgenstock resort, offre une carte qui diffère des propositions asiatiques (indiennes, chinoises, thaïlandaises, japonaises) déjà répandues en Suisse centrale ainsi que dans les Préalpes et Alpes helvétiques. À cela s’ajoute la dimension carte postale d’un repas sur ce sommet. En effet à Lucerne, on embarque sur un fier catamaran (la traversée est splendide) qui dépose les passagers au pied de la montagne. Là, un funiculaire les transporte directement dans la propriété où se trouve Parisa. L’ascension est vertigineuse.

Bürgenstock Resort

Lucerne: Izakaya Nozomi et Yatai

Izakaya Nozomi est un charmant restaurant japonais du centre-ville de Lucerne (avec terrasse), qui a ouvert en 2018. À midi, on déguste un bento et, le soir, une multitude de plats crus ou chauds. L’établissement a la particularité d’être contigu à l’hôtel Barabas qui est établi dans une ancienne prison (il y a des barreaux aux fenêtres). L’équipe du resto gère aussi Yatai, une maisonnette en bois au bord du lac, spécialiste des grillades à la japonaise.

Uri: Beach house et Beach bar Iselten

Le village d’Iselten fait face à la chapelle de Guillaume Tell, située sur l’autre rive. La Beach house qui s’y trouve propose une restauration simple et goûtue composée avec des produits locaux: salades, truite du lac, carré d’agneau, gnocchis, burgers. L’établissement loue des chambres. Juste à côté, on tombe sur le Beach bar, géré par la même équipe. On y passe la journée et la soirée (musique live, DJ).

Schwytz: Kaiserstock