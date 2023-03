Bactéries: Saviez-vous qu’il fallait nettoyer votre lave-linge?

Le lave-linge assure la propreté de vos vêtements, mais dans quel état de propreté se trouve votre machine? Suffit-il de faire constamment tourner des lessives ou faut-il aussi nettoyer la machine? Le lave-linge fait partie de ces choses que l’on a tendance à oublier lorsqu’on fait le grand nettoyage du printemps ou lors du nettoyage hebdomadaire.

Avez-vous déjà nettoyé votre lave-linge? Bien sûr, je le fais régulièrement. Oui, une fois. Non, mais je vais de ce pas chercher un chiffon… Non et je ne vois pas pourquoi je le ferais. Il s’auto-nettoie.

Et pourtant, il faut le nettoyer régulièrement, tous les trois à six mois… au plus tard lorsqu’il ne sent plus le linge propre à l’ouverture de la porte. Des bactéries et autres moisissures peuvent y proliférer d’autant plus si, par souci d’économie d’énergie et d’écologie, vous avez pour habitude de lancer des cycles de lavage à basse température.

Comment procéder pour bien le nettoyer?

La plupart des bactéries se développent dans le compartiment à lessive et sur le hublot. Or, ce compartiment peut en général être entièrement retiré et rincé à l’eau courante. Le joint en caoutchouc autour du hublot et la fermeture se nettoient à l’eau chaude savonneuse et à l’aide d’un chiffon. Pour éviter la formation de mauvaises odeurs et de moisissures, il convient de laisser le hublot et le compartiment à lessive légèrement entrouverts entre deux cycles de lavage.

Pour éviter la formation de moisissures, il convient de nettoyer régulièrement votre lave-linge. Pexels/Tima Miroshnichenko

Vous pouvez faire tourner votre machine à vide une fois par mois en lançant un cycle de lavage à haute température (60 degrés ou plus), sans ajout de lessive. Il existe également des produits nettoyants pour lave-linge que l’on peut ajouter à ce cycle de lavage. Par la même occasion, on peut en profiter pour vider et nettoyer le filtre de vidange. Ce dernier se trouve généralement derrière une trappe sous le hublot du lave-linge. Attention: il convient de placer une petite bassine sous la trappe pour recueillir l’eau de vidange qui s’écoule du filtre.

L’astuce TikTok

Sur le hashtag #cleantok, la communauté de nettoyage sur TikTok , des utilisateurs montrent comment ils nettoient leur lave-linge. Parmi eux, on trouve des techniques de nettoyage assez radicales qui font appel au citron et au dentifrice. Vu que l’acide citrique peut attaquer le joint en caoutchouc, cette méthode est plutôt déconseillée.