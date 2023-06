Astuces: Saviez-vous qu’il ne fallait pas utiliser de l’eau froide pour faire des glaçons?

Il y plusieurs choses à ne pas faire lorsqu’on fait des glaçons. Par exemple, il ne faut jamais remplir les bacs à glaçons d’eau froide. Et pour cause: il faudra patienter deux à trois heures jusqu’à ce que cette eau soit congelée. Pour éviter d’avoir à attendre des plombes avant de pouvoir rafraîchir votre boisson par des températures caniculaires, il vaut mieux utiliser de l’eau chaude.

L’effet Mpemba pour accélérer le processus de congélation

Cela est dû à l’effet Mpemba, un phénomène paradoxal faisant que l’eau chaude gèle plus vite que l’eau froide. On pense que l’eau chaude gèle plus rapidement en raison de son évaporation.