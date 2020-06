Coronavirus

Savoir en une demi-heure chrono si on est positif

Une entreprise bernoise a annoncé hier avoir mis au point un processus qui permet d’obtenir très rapidement le résultat des tests de dépistages au Covid-19.

Avec ce test rapide, les laboratoires n’auront plus à attendre qu'il y ait suffisamment d'échantillons pour utiliser un instrument durant plusieurs heures. Après 30 minutes, les appareils seront à nouveau disponibles. Ce nouveau test rapide réduit le temps d'attente pour les patients et permet aux médecins de réagir plus rapidement en cas de résultat positif au test.