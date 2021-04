Finance : Scandale Archegos: perte de 774 millions de dollars pour UBS

La déroute du fonds d’investissement new-yorkais Archegos fin mars continue de faire des vagues dans la finance mondiale.

Pertes plus lourdes que prévu pour le japonais Nomura, et impact surprise chez le suisse UBS: la retentissante déroute du fonds d’investissement new-yorkais Archegos fin mars continue de faire des vagues dans la finance mondiale. Archegos avait pris indirectement des positions extrêmement risquées via des intermédiaires dont Nomura mais aussi Credit Suisse, Goldman Sachs ou encore Morgan Stanley.