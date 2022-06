Italie : Scandale autour des discussions secrètes de Salvini avec des Russes

Malgré l’absence d’autorisation de la part du gouvernement, le dirigeant de la Ligue a rencontré des représentants russes en Italie depuis la guerre en Ukraine. Le Parlement va ouvrir une enquête.

«Vous devez travailler avec les ambassadeurs et les gouvernements de nombreux pays pour parvenir à la paix», s’est justifié Matteo Salvini sur Twitter.

Le chef du parti souverainiste de la Ligue, Matteo Salvini, s’est défendu, mercredi, face à des fuites dans la presse, faisant état de ses rencontres non autorisées par le gouvernement italien avec des représentants russes depuis l’invasion de l’Ukraine. «Vous devez travailler avec les ambassadeurs et les gouvernements de nombreux pays pour parvenir à la paix», s’est-il justifié sur Twitter, lui dont le parti est membre de la coalition gouvernementale dirigée par Mario Draghi. Côté transalpin, nombre de politiques hésitent entre condamner la guerre en Ukraine et fermer les yeux.