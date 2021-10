Football : Scandale aux USA: démission du président du Washington Spirit

Cette démission de Steve Baldwin survient après le limogeage de l’entraîneur de ce club de la NWSL (ligue de foot féminin en Amérique du Nord), Richie Burke, à la suite d’accusations de harcèlement verbal et moral.

«Tout le monde s’engage à améliorer la culture du club, à éliminer les distractions et à recentrer l’attention sur les joueuses et la poursuite d’un championnat, a-t-il déclaré. Avec cet objectif en tête, et à la demande récente de nos joueuses, j’ai décidé de démissionner en tant que PDG et associé directeur du Washington Spirit, avec effet immédiat».