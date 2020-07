France

Scandale du Centre du don des corps: l'enquête confiée à des juges

Une information judiciaire a été ouverte mercredi pour «atteinte à l'intégrité du cadavre». L’affaire avait été révélée fin novembre 2019.

«C'est une très bonne nouvelle», s'est réjoui Me Frédéric Douchez, avocat de plusieurs dizaines de familles ayant porté plainte dans cette affaire, soulignant que les juges d'instruction avaient des «pouvoirs d'investigation beaucoup plus larges» que ceux dévolus au parquet en enquête préliminaire. Près de 80 plaintes ont déjà été déposées à ce jour.

Marchandisation des corps

Locaux vétustes, dépouilles putréfiées et rongées par les souris, soupçon de marchandisation des corps... Les révélations de L'Express le 27 novembre 2019 avaient conduit la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, à ordonner la fermeture du «temple de l'anatomie française» et à mandater l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'Inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche (Igésr) pour mener une inspection administrative.