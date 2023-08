Dieselgate: un Genevois fait plier Volkswagen en justice

Dix ans se sont écoulés entre l’achat d’une Volkswagen Touran et la décision de justice ordonnant son rachat par le constructeur automobile. Le 27 juin, la Cour de justice de Genève a en effet rendu un arrêt condamnant le concessionnaire AMAG à reprendre ce véhicule acheté en 2013 qui s’est avéré être impacté par le scandale des moteurs diesel truqués (VW avait frauduleusement réduit les émissions polluantes de ses voitures lors des essais d’homologation).

Dans ses conclusions, la Cour a relevé que le VW Touran présentait un défaut, en raison de ses émissions d’oxyde d’azote supérieures aux prescriptions légales. D’où sa décision de prononcer l’annulation du contrat de vente et du même coup la reprise du véhicule et le versement de 18’000 francs (correspondant au prix d’achat de la voiture moins une indemnité kilométrique) à son propriétaire genevois. Selon l’avocat de ce dernier, Me Jacques Roulet: «Il y a eu des décisions de justice dans le monde condamnant VW à verser des indemnités ou à payer des amendes, mais le remboursement du véhicule, c’est assez exceptionnel!»