Colombie: Scandale et enquête contre deux proches de Petro pour écoutes illégales

Dollars envolés

Mais là où l’affaire se corse, et devient particulièrement politique, c’est que l’intrigante Marelbys Meza, dont le visage de sexagénaire est désormais à la une de toute la presse nationale, a été également la nourrice des enfants d’Armando Benedetti, vieux routard de la politique colombienne, soutien du président Petro et actuellement ambassadeur au Venezuela. Et qu’alors elle avait été déjà accusée de vol d’une forte somme en dollars, et congédiée après avoir été soumise au détecteur de mensonge.