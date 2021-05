Football : Scandale FIFA: Julius Bär verse plus de 70 millions aux États-Unis

La banque suisse a signé un accord après avoir reconnu devant un tribunal new-yorkais des faits de blanchiment pour des responsables de la FIFA.

L’établissement financier a admis devant un tribunal new-yorkais avoir participé au blanchiment, via les États-Unis, de plus de 36 millions de dollars destinés à des responsables de la FIFA et d’autres fédérations «dans le cadre d’un stratagème dans lequel des sociétés de marketing sportif soudoyaient des responsables pour obtenir les droits de diffusion de matches de football», explique un communiqué du ministère américain de la Justice.