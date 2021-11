Dieselgate – Première en Suisse: VW devra dédommager l’une de ses victimes

Première victoire judiciaire en Suisse pour un client lésé dans le cadre du «Dieselgate» , le scandale lié aux moteurs diesels truqués de la marque Volkswagen, qui avait éclaté en 2015. Le propriétaire d ’ u ne VW Touran a obtenu gain de cause fin octobre devant le Tribunal de première instance de Genève, dans le cadre d’une procédure ouverte en 2016. Malgré le rappel du véhicule et la modification du logiciel qui faussait les valeurs d’émissions polluantes en 2017, « la voiture de mon client restait polluante à l’excès notamment en oxyde d’azote, après une expertise mandatée par le Tribunal » , indique Me Jacques Roulet, qui représente aujourd’hui encore quelque 350 clients lésés (sur 600 au départ).