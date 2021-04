Allemagne : Scandale Wirecard: Merkel et ses ministres questionnés par les députés

À cinq mois des législatives, une enquête menée sur une gigantesque fraude tente de déterminer ce que savait la chancelière des agissements supposés criminels des responsables de Wirecard.

Qui porte la responsabilité politique dans la faillite de la société de paiements Wirecard? La commission d’enquête sur ce scandale financier sans précédent en Allemagne touche cette semaine au cœur du pouvoir avec l’audition de la chancelière Angela Merkel et de ses ministres.

La commission d’enquête se demande aussi ce que savait Angela Merkel des agissements supposés criminels des responsables de Wirecard, longtemps coqueluche de la bourse avant sa faillite retentissante. La dirigeante sera entendue vendredi. Ce défilé du Who’s Who gouvernemental a débuté mardi avec le ministre conservateur de l’Économie Peter Altmaier, suivi mercredi du secrétaire d’État aux Finances Jörg Kukies, un social-démocrate.

Haro sur la Bafin

L’affaire a mis en lumière des «manquements qui convergent vers un point central, la Bafin», le régulateur financier allemand, dénonce le député conservateur Matthias Hauer. Cette instance de supervision, placée sous la houlette du ministère des Finances, n’a pas vu venir le scandale et cela «pose la question de la responsabilité politique d’Olaf Scholz et de ses secrétaires d’État», affirme l’élu.

La Bafin est notamment mise en cause pour avoir interdit les ventes à découvert sur le titre Wirecard, entre février et avril 2019, pour empêcher la dégringolade du titre en bourse déclenchée par des allégations de malversations dans la presse économique.

Lacunes des auditeurs

Dans cette recherche de responsabilités, teintée d’arrière-pensées politiques, les députés sociaux-démocrates et l’opposition parlementaire ciblent pour leur part les cabinets d’audit, ce qui rejaillit sur le ministère de l’Économie, tenu par les conservateurs.

Les auditeurs de la multinationale du conseil financier EY ont approuvé dix ans durant les comptes de Wirecard et les lacunes de leur travail ont été recensées dans une récente expertise remise à la commission d’enquête. Si l’autorité de surveillance des cabinets d’audit (Apas) «n’a pas été performante alors le ministre (Altmaier) n’a pas non plus fait correctement son travail», a estimé mardi le député libéral Florian Toncar.